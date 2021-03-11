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Скорочення повноважень ОАСК: Раді рекомендують включити закон у порядок денний

Автор: Юлія Струк

Повноваження Окружного адміністративного суду Києва можуть скоротити. Відповідний законопроект №5067 авторства президента Володимира Зеленського Верховній раді рекомендують включити до порядку денного.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови комітету з питань правової політики Ольга Совгиря.

Таке рішення комітет ухвалив у ході сьогоднішнього засідання.

"Якщо парламент включить його в порядок денний, то далі він буде готуватися на перше читання. Спочатку комітет повинен його розглянути і прийняти рішення про рекомендацію на перше читання. В будь-якому випадку ще дві дії має бути - включення до порядку денного та рішення самого комітету щодо першого читання", - зазначила парламентар.

Нагадаємо, раніше глава правового комітету ВР Андрій Костін заявив, що в Раді вважають закон про ОАСК важливим, зокрема для міжнародних партнерів.

Як писало РБК-Україна, законопроект №5067 про скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва пропонує позбавити його права розглядати справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Так, 13 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.

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