Сокращать состав Вооруженных сил не планируется, - Загороднюк

Министерство обороны Украины не планирует сокращать состав Вооруженных сил. Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Загороднюка, в рамках реформы в армии будут перераспределены имеющиеся ресурсы. Даже планируется наращивать военные части.

"Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это наращивание боевых частей. И этот вопрос можно решать только системно. Потому что будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны", - заявил Загороднюк.

Он добавил, что структурирование тех военных частей, которые есть сегодня, является также задачей правительства.

"Мы скажем, что вот это - наша угроза, вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады, тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано", - заявил министр.

Напомним, ранее министр обороны отметил, каким образом будет происходить разведение сил и средств на Донбассе. Загороднюк тогда заверил, что разведение сил и средств пройдет не по всей линии разграничения одновременно. Все произойдет поэтапно.