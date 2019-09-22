Скорочувати склад Збройних сил не планується, - Загороднюк

Міністерство оборони України не планує скорочувати склад Збройних сил. Про це сказав міністр оборони Андрій Загороднюк, передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Загороднюка, в рамках реформи в армії буде перерозподілено наявні ресурси. Навіть планується нарощувати військові частини.

"Питання в тому, щоб ті ресурси, які у нас є, були спрямовані туди, куди нам потрібно. В першу чергу це нарощування бойових частин. І це питання можна вирішувати тільки системно. Тому що буде конкретна стратегія, буде коректний план оборони", - заявив Загороднюк.

Він додав, що структурування тих військових частин, які є сьогодні, є також завданням уряду.

"Ми скажемо, що ось це - наша загроза, ось це - наш план оборони, тут - нам потрібно стільки людей, тут - нам потрібні такі бригади, тоді громадськість і всі побачать, що дійсно є розуміння, куди воно буде направлено, яким чином це буде структуровано", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше мінстр оборони зазначив, яким чином буде відбуватися розведення сил та засобів на Донбасі. Загороднюк тоді запевнив, що розведення сил та засобів пройде не по всій лінії розмежування одночасно. Все відбудеться поетапно.