"Сокол" отпустил капитана команды в иностранный чемпионат

38-летний хоккеист будет выступать в чемпионате Румынии. Ветеран будет защищать цвета середняка тамошнего национального чемпионата – "Стяуа".

Михнов является воспитанником "Сокола", но в профессионалах дебютировал за столичный клуб только в сезоне 2020/21. В раннем возрасте он уехал за океан, где пытался пробиться в НХЛ через Хоккейную лигу Онтарио. Там форвард выступал за "Садбери Вулвз", "Кингстон Фронтенакс" и "Торонто Сент-Майклс Мэйджорс".

В 2002 году Михнов был задрафтован "Сент-Луис Блюз" во втором раунде отбора. Тем не менее, закрепиться в лучшей лиге планеты не смог и оказался в России. Там он играл за "Ладу", ЦСК ВВС, "Салават Юлаев", "Ак Барс", "Трактор" и "Нефтехимик".

В Украину Михнов вернулся в 2011 году и выступал за "Донбасс" и "Беркут" перед белорусско-польским этапом карьеры. Осенью 2020-го оказался в "Соколе", с которым завоевал "серебро" УХЛ в первом сезоне и Кубок Украины и золотые награды во втором.

Всего Андрей Михнов провел за "Сокол" 79 матчей во всех турнирах, в которых набрал 81 пункт. Он забросил 33 шайбы и отдал 48 результативных передач.

Ранее "Сокол" не подтвердил заявку на участие в Польской хоккейной лиге. Киевский клуб не успел уладить формальности для переезда в соседний чемпионат в дедлайн.