"Сокіл" не гратиме в Польській хокейній лізі

Прийдешній сезон Польської хокейної ліги відбудеться без чемпіона України – київського "Сокола". Вітчизняний гранд не владнав усі формальності для переїзду в сусідній чемпіонат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hokej.Net .

Український клуб не гратиме в сезоні 2022/23 ПХЛ. Керівництво "Сокола" не встигло до 12 липня виконати всі умови для участі в чемпіонаті Польщі.

Боси столичного гранда повинні були офіційно підтвердити заявку на приєднання до ПХЛ і підтвердити платоспроможність. "Сокіл" повинен був заплатити 300 тисяч злотих за вайлдкард ПХЛ і ще 75 тисяч перерахувати вступним внеском.

Також кияни зобов'язані були знайти домашню арену для матчів чемпіонату. Президент "Сокола" Олексій Житник побував у Битомі та Ополе, де проінспектував льодові стадіони та схилявся до вибору опольського "Торополя".

Проте, київський клуб не встиг виконати всі вимоги для участі в чемпіонаті вчасно та відмовився від заявки на сезон 2022/23. Однак, боси "Сокола" зберігають бажання приєднатися до ПХЛ за рік.

Що таке Польська хокейна ліга

Головна ліга Польщі, заснована в 1926 році. У 1955-1999 рр. іменувалася Екстраклясою.

Найтитулованішим клубом є ГКС з Катовиць – 7 титулів. У фінальній серії сезону 2021/22 сілезці без проблем переграли "Унію" з Освенцима (4:0).

У минулому сезоні в чемпіонаті взяли участь 9 команд. Переважна більшість із них – вісім – представлють південні воєводства, поруч із Чехією і Словаччиною.