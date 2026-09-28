Сокільники - не Львів: Садовому нагадали про межі повноважень

Мер Львова Андрій Садовий отримав відповідь на своє звернення щодо забудови в Сокільниках та майбутнього Львівського аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Європейської Солідарності".

У партії нагадали, що Сокільницька громада, Львівська ОВА та Міжнародний аеропорт "Львів" підписали меморандум про співпрацю та подальший розвиток летовища.

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Згідно з узгодженим проєктом, передбачається розвиток аеропорту, облаштування території під майбутній вантажний термінал, а також визначення відповідних обмежень.

Водночас у "Європейській Солідарності" наголосили, що Сокільники є окремою територіальною громадою, тому рішення щодо її розвитку мають ухвалюватися з урахуванням позиції місцевої влади.

"Саме так має працювати європейська країна: не через публічні ультиматуми однієї громади іншій, а через домовленості, закон і пошук спільного інтересу", - йдеться у заяві.

Також у партії нагадали, що Садовий неодноразово закликав центральну владу не втручатися у справи Львова.

Окремо там згадали про відмову Львова від пропозиції Фонду Порошенка відбудувати музей Романа Шухевича, зруйнований внаслідок російського обстрілу.

"Не доречно перетворювати розвиток двох сусідніх громад на чергову політичну війну. Аеропорт має розвиватися. Сокільники мають розвиватися. Львів має розвиватися. І ці три речення не суперечать одне одному", - заявили в "Європейській Солідарності".

У ЄС також підкреслили, що під час ухвалення рішень щодо розвитку територій закон має бути вищим за політичні чи бізнесові інтереси окремих посадовців.