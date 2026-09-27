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Інвестор очисних споруд у Калуші розглядає новий проєкт на Львівщині

12:51 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Новіков
Інвестор очисних споруд у Калуші розглядає новий проєкт на Львівщині Власні очисні споруди можуть з'явитися у Сокільниках (фото: прес-служба)
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У Сокільниках Львівського району можуть збудувати нову станцію для перекачування та очищення стічних вод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf.ua.

Йдеться про можливе створення сучасної станції перекачування та очищення стічних вод, яка могла б забезпечувати приймання та очищення як існуючих, так і майбутніх обсягів стоків із сіл Сокільники, Скнилів, Басівка та Годовиця.

Перший етап та розміщення станції

На першому етапі сторони планують визначити основні технічні параметри майбутнього об’єкта, проаналізувати можливі технології та обладнання, оцінити орієнтовну вартість будівництва, а також розглянути можливі моделі фінансування, реалізації та подальшої експлуатації.

Станцію планують розмістити на земельній ділянці ТОВ "Сокіл-Л". Для цього на ділянці проведуть геодезичні, геологічні та інші необхідні дослідження. Під час підготовки проєкту сторони планують орієнтуватися на енергоефективні технології та враховувати екологічні вимоги.

Потреба у проєкті

Потреба у розвитку системи водовідведення та очищення стічних вод у Сокільниках передбачена містобудівною документацією. Підписання меморандуму означає старт етапу опрацювання технічної, економічної та організаційної складових проєкту, за результатами якого сторони визначатимуть доцільність, параметри та можливі умови його подальшої реалізації.

Зазначимо, що для "Нова-КОС" це вже не перший проєкт у сфері очисної інфраструктури.

У вересні компанія повідомила про інвестиції у будівництво нових очисних споруд у Калуші. Обсяг запланованих інвестицій становить 513 млн грн.

За даними Forbes Ukraine, "Нова-КОС" також працює або веде переговори щодо подібних проєктів приблизно з 15 містами України.

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