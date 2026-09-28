Сокольники - не Львов: Садовому напомнили о границах полномочий
Мэр Львова Андрей Садовой получил ответ на свое обращение по поводу застройки в Сокольниках и будущего Львовского аэропорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Европейской солидарности".
В партии напомнили, что Сокольницкая громада, Львовская ОВА и Международный аэропорт "Львов" подписали меморандум о сотрудничестве и дальнейшем развитии аэродрома.
Согласно согласованному проекту, предполагается развитие аэропорта, обустройство территории под предстоящий грузовой терминал, а также определение соответствующих ограничений.
В то же время, в "Европейской Солидарности" подчеркнули, что Сокольники являются отдельной территориальной громадой, поэтому решения по ее развитию должны приниматься с учетом позиции местных властей.
"Именно так должна работать европейская страна: не через публичные ультиматумы одной громады другой, а через договоренности, закон и поиск общего интереса", - говорится в заявлении.
Также в партии напомнили, что Садовой неоднократно призывал центральные власти не вмешиваться в дела Львова.
Отдельно там упомянули об отказе Львова от предложения Фонда Порошенко отстроить музей Романа Шухевича, разрушенный в результате российских обстрелов.
"Не уместно превращать развитие двух соседних громад в очередную политическую войну. Аэропорт должен развиваться. Сокольники должны развиваться. Львов должен развиваться. И эти три предложения не противоречат друг другу", - заявили в "Европейской Солидарности".
В ЕС также подчеркнули, что при принятии решений по развитию территорий закон должен быть выше политических или бизнесовых интересов отдельных должностных лиц.
Напомним, поводом для публичной дискуссии стало обращение Андрея Садового к Петру Порошенко о решении Львовского районного совета по Сокольникам. Мэр Львова заявил, что выделение земель под многоэтажную застройку рядом с аэропортом может помешать его послевоенному развитию и восстановлению авиационной инфраструктуры.
В то же время, его позицию критикуют оппоненты и представители соседних громад, которые считают, что такие вопросы должны решаться через диалог между громадами, а не через политические ультиматумы.