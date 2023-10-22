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"Сокіл" завдав віце-чемпіону України третьої поразки поспіль

Кременчук, Неділя 22 жовтня 2023 16:27
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"Сокіл" завдав віце-чемпіону України третьої поразки поспіль Фото: "Соколята" оформили камбек на виїзді (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Київський "Сокіл" здобув вольову перемогу над "Кременчуком" у черговий ігровий день регулярної першості сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, регулярна першість

"Кременчук" – "Сокіл" – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайби: Лялька, 18:54 – Чердак, 24:48, Бабинець, 46:02, Ромащенко, 58:39

Першими відзначилися кременчукці. Під завісу першого періоду індивідуальну майстерність продемонстрував Лялька. Капітан господарів змістився з-за воріт на ударну позицію і відправив шайбу над плечем Дьяченка.

Столичний гранд відігрався на старті другої 20-хвилинки. Воротар "Кременчука" Кучер не зміг зафіксувати шайбу після кидка Толстушка від синьої лінії та спричинив хаос на "п'ятаку". У метушні найспритнішим виявився Чердак і проштовхнув "диск" за лінію.

Перемогу ж "соколята" вирвали у фінальному періоді. Першим івідзначився Бабинець, який з близької відстані реалізував момент після передачі Мазура. А на передостанній хвилині Ромащенко відправив шайбу в порожні ворота, коли "Кременчук" випустив шостого польового.

"Сокіл" із шістьма перемогами з шести зміцнив лідерство в чемпіонаті. Кияни набрали 16 очок. Натомість "Кременчук" залишився на третій сходинці (10 пунктів).

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