UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Сокіл" виграв дводенний матч у "Кременчука" та став чемпіоном України з хокею

Фото: "Соколята" здобули черговий трофей (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Київський "Сокіл" виборов ювілейний чемпіонський титул вітчизняної хокейної першості, розгромивши у фінальній серії "Кременчук".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, плей-офф, фінал

"Кременчук" – "Сокіл" – 2:3 (1:1, 0:1, 0:1); серія – 0:4

Шайби: Лялька, 12:34, Тимченко, 53:29 – Чердак, 16:50, 47:55, Жеребко, 25:20

 

У стартовому періоді команди обмінялися шайбами в більшості. Першими чисельною перевагою скористалися кременчукці, коли Лялька несподіваним кидком від синьої лінії застав Дьяченка зненацька. Кияни відповіли голом Чердака, який зорієнтувався після кидка Разумова.

На початку другої 20-хвилинки "Сокіл" вийшов уперед. Це Янішевський проїхав за воротами та віддав передачу на Жеребка, а той з близької відстані переграв голкіпера. А в середині фінального періоду дубль оформив Чердак – нападник столичного гранда з лівої зони відправив шайбу під дальню стійку.

Та святкувати "соколятам" було зарано. Чергова атака РФ призвела до тривалої повітряної тривоги на Полтавщині, тож вирішальні 7+ хвилин команди змушені були зіграти вже в п'ятницю. Така пауза дозволила "Кременчуку" відновити психологічні сили, а швидка шайба Тимченка на добиванні додала наснаги боротися далі.

Утім, у фінальні хвилини "Сокіл" в обороні зіграв вкрай уважно та зберіг переможний рахунок. Кияни вп'ятнадцяте в історії стали чемпіонами України. Натомість "Кременчук" ушосте виборов "срібло" вітчизняної першості.

До слова, раніше збірна України отримала суперників у фіналі відбору до Олімпіади-2026.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат УкраїниСоколХокей