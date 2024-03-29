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"Сокол" выиграл двухдневный матч у "Кременчуга" и стал чемпионом Украины по хоккею

Фото: "Соколята" завоевали очередной трофей (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Киевский "Сокол" завоевал юбилейный чемпионский титул отечественного хоккейного первенства, разгромив в финальной серии "Кременчуг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, плей-офф, финал

"Кременчуг" – "Сокол" – 2:3 (1:1, 0:1, 0:1); серия – 0:4

Шайбы: Лялька, 12:34, Тимченко, 53:29 – Чердак, 16:50, 47:55, Жеребко, 25:20

 

В стартовом периоде команды обменялись шайбами в большинстве. Первыми численным преимуществом воспользовались кременчужане, когда Лялька неожиданным броском от синей линии застал Дьяченко врасплох. Киевляне ответили голом Чердака, сориентировавшегося после броска Разумова.

В начале второй 20-минутки "Сокол" вышел вперед. Это Янишевский проехал за воротами и отдал передачу на Жеребко, а тот с близкого расстояния переиграл голкипера. А в середине финального периода дубль оформил Чердак – нападающий столичного гранда из левой зоны отправил шайбу под дальнюю штангу.

Но праздновать "соколятам" было рано. Очередная атака РФ привела к длительной воздушной тревоге в Полтавской области, так что решающие 7+ минут команды вынуждены были сыграть уже в пятницу. Такая пауза позволила "Кременчугу" восстановить психологические силы, а быстрая шайба Тимченко на добивании прибавила сил бороться дальше.

Впрочем, в финальные минуты "Сокол" в обороне сыграл крайне внимательно и сохранил победный счет. Киевляне в пятнадцатый раз в истории стали чемпионами Украины. В свою очередь "Кременчуг" в шестой раз завоевал "серебро" отечественного первенства.

К слову, ранее сборная Украины получила соперников в финале отбора к Олимпиаде-2026.

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