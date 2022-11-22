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"Сокіл" відпустив капітана команди до Європи

Фото: Дмитро Німенко (на передньому плані) в чемпіонаті України (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений нападник Дмитро Німенко попрощався зі столичним "Соколом" і гратиме в чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.

34-річний форвард збірної України покинув лави чемпіона. Відтепер він захищатиме кольори "Дябл Руж" із французького Бріансона.

Німенко виступав у складі "Сокола" в 2008-2010 і 2020-2022 рр. Загалом нападник провів за вітчизняний гранд 223 матчі, в яких закинув 41 шайбу та віддав 84 передачі. Ветеран здобув із "соколятами" 2 чемпіонські титули (2008/09, 2021/22) і Кубок України-2022.

"Дябл Руж" виступають в елітному дивізіоні Франції – Лізі Магнюс. Наразі "червоні дияволи" посідають останнє, 12-те місце в регулярному чемпіонаті. В активі команди з Бріансона 2 перемоги та 13 поразок у нинішньому сезоні.

Напередодні лави "Сокола" покинув голкіпер збірної України Дмитро Кубрицький. Він переїхав за океан, де в Юніорській хокейній лізі Манітоби гратиме за "Дофін Кінгз". Його одноклубником також став юний нападник Гавриїл Сімчук.

До слова, форвард Бабинець побив бомбардирський рекорд чемпіонату України в складі "Сокола".

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