"Сокол" отпустил капитана команды в Европу

34-летний форвард сборной Украины покинул ряды чемпиона. Теперь он будет защищать цвета "Дябл Руж" из французского Бриансона.

Нименко выступал в составе "Сокола" в 2008-2010 и 2020-2022 гг. В общей сложности нападающий провел за отечественный гранд 223 матча, в которых забросил 41 шайбу и отдал 84 передачи. Ветеран завоевал с "соколятами" 2 чемпионских титула (2008/09, 2021/22) и Кубок Украины-2022.

"Дябл Руж" выступают в элитном дивизионе Франции – Лиге Магнюс. Сейчас "красные дьяволы" занимают последнее, 12-е место в регулярном чемпионате. В активе команды из Бриансона 2 победы и 13 поражений в нынешнем сезоне.

Накануне ряды "Сокола" покинул голкипер сборной Украины Дмитрий Кубрицкий. Он переехал за океан, где в Юниорской хоккейной лиге Манитобы будет играть за "Дофин Кингз". Его одноклубником также стал юный нападающий Гавриил Симчук.