"Сокіл" вдруге переграв "Кременчук" у фіналі хокейної першості України

Чемпіонат України, плей-офф, фінал, третій матч

"Сокіл" – "Кременчук" – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Шайба: Жеребко, 02:28, Куцевич, 40:35, 59:26, Говорушко, 41:28 – Ігнатенко, 12:19, Лялька, 31:35

Господарям льоду в столичному Палаці спорту вдалося організувати швидкий гол. Уже на 3-й хвилині "соколятам" вдалася блискавична контратака. На її фініші Жеребко перед воротами замкнув передачу Валентина Алексюка від правого борту.

Кременчукці зуміли відігратися в середині періоду. У трохи хаотичній грі на зустрічних курсах ініціативу на себе взяв Ігнатенко. Оборонець підключився до атаки та з лівої зони вкидання пробив Дьяченка – 1:1. Вийти вперед "Кременчук" зумів у другій 20-хвилинці стараннями свого лідера Ляльки. Капітан гостей у затяжній атаці, що розпочалася за подвійної більшості, потужно кинув під поперечину.

Утім, "Сокіл" і не думав здаватися. Кияни розкішно провели фінальний період, розпочавши з двох шайб у перші дві хвилини. Спершу Куцевич підхопив біля борту "диск" і з близької відстані переграв Кучера. А згодом Говорушко вдало зіграв на добиванні після кидка Полоницького з дистанції.

На останній же хвилині добив "Кременчук" той же Куцевич. Молодий нападник розписався у порожніх воротах, коли тренерський штаб гостей випустив шостого польового. "Сокіл" завдяки перемозі вийшов вперед у серії (2:1) та вже в наступному матчі – 28 березня – може здобути чемпіонський титул.