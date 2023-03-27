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"Сокіл" вдруге переграв "Кременчук" у фіналі хокейної першості України

Фото: "Соколята" вперше повели в серії до трьох перемог (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою київського "Сокола" завершився третій матч фінальної серії вітчизняного чемпіонату проти "Кременчука".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, плей-офф, фінал, третій матч

"Сокіл" – "Кременчук" – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Шайба: Жеребко, 02:28, Куцевич, 40:35, 59:26, Говорушко, 41:28 – Ігнатенко, 12:19, Лялька, 31:35

Господарям льоду в столичному Палаці спорту вдалося організувати швидкий гол. Уже на 3-й хвилині "соколятам" вдалася блискавична контратака. На її фініші Жеребко перед воротами замкнув передачу Валентина Алексюка від правого борту.

Кременчукці зуміли відігратися в середині періоду. У трохи хаотичній грі на зустрічних курсах ініціативу на себе взяв Ігнатенко. Оборонець підключився до атаки та з лівої зони вкидання пробив Дьяченка – 1:1. Вийти вперед "Кременчук" зумів у другій 20-хвилинці стараннями свого лідера Ляльки. Капітан гостей у затяжній атаці, що розпочалася за подвійної більшості, потужно кинув під поперечину.

Утім, "Сокіл" і не думав здаватися. Кияни розкішно провели фінальний період, розпочавши з двох шайб у перші дві хвилини. Спершу Куцевич підхопив біля борту "диск" і з близької відстані переграв Кучера. А згодом Говорушко вдало зіграв на добиванні після кидка Полоницького з дистанції.

На останній же хвилині добив "Кременчук" той же Куцевич. Молодий нападник розписався у порожніх воротах, коли тренерський штаб гостей випустив шостого польового. "Сокіл" завдяки перемозі вийшов вперед у серії (2:1) та вже в наступному матчі – 28 березня – може здобути чемпіонський титул.

До слова, раніше збірна України оголосила попередній список хокеїстів на ЧС-2023.

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