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"Сокол" во второй раз обыграл "Кременчуг" в финале хоккейного первенства Украины

Фото: "Соколята" впервые повели в серии до трех побед (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой киевского "Сокола" завершился третий матч финальной серии отечественного чемпионата против "Кременчуга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, плей-офф, финал, третий матч

"Сокол" – "Кременчуг" – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Шайба: Жеребко, 02:28, Куцевич, 40:35, 59:26, Говорушко, 41:28 – Игнатенко, 12:19, Лялька, 31:35

Хозяевам льда в столичном Дворце спорта удалось организовать быстрый гол. Уже на 3-й минуте "соколятам" удалась молниеносная контратака. На ее финише Жеребко перед воротами замкнул передачу Валентина Алексюка от правого борта.

Кременчужане сумели отыграться в середине периода. В немного хаотической игре на встречных курсах инициативу проявил Игнатенко. Защитник подключился к атаке и из левой зоны вбрасывания пробил Дьяченко – 1:1. Выйти вперед "Кременчуг" сумел во второй 20-минутке стараниями своего лидера Ляльки. Капитан гостей в начавшейся при двойном большинстве затяжной атаке мощно бросил под перекладину.

Впрочем, "Сокол" и не думал сдаваться. Киевляне роскошно провели финальный период, начав с двух шайб в первые две минуты. Сначала Куцевич подхватил у борта "диск" и с близкого расстояния обыграл Кучера. А потом Говорушко удачно сыграл на добивании после броска Полоницкого с дистанции.

На последний же минуте добил "Кременчуг" тот же Куцевич. Молодой нападающий расписался в пустых воротах, когда тренерский штаб гостей выпустил шестого полевого. "Сокол" благодаря победе вышел вперед в серии (2:1) и уже в следующем матче – 28 марта – может завоевать чемпионский титул.

К слову, ранее сборная Украины объявила предварительный список хоккеистов на ЧМ-2023.

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