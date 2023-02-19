"Сокіл" упевнено переграв "Кременчук" і повернув лідерство в хокейній першості України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, регулярна першість

"Сокіл" – "Кременчук" – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайби: Благий, 19:49, Чердак, 21:00

Стартовий період був насиченим на події, але першої шайби довелося зачекати до останньої хвилини. Киянам вдалося реалізувати більшість 5 на 3 у затяжній атаці. Благий підхопив шайбу в центральній зоні перед воротами після серії рикошетів і влучно кинув повз Кучера.

На старті ж другої 20-хвилинки "Сокіл" подвоїв власну перевагу. Столичний гранд знову реалізував більшість. Бабинець і Качан підготували момент для Чердака, який вчасно ввірвався з лівого краю і замкнув дальню стійку.

Кременчуківці мали вдосталь ігрового часу, щоб відігратися і створили чимало нагод. На фінальні дві хвилини гості навіть випустили шостого польового. Утім, злагоджена гра "соколят" в обороні та посмішка Фортуни дозволила зберегти шатаут для Дьяченка.

Завдяки домашній перемозі "Сокіл" вирвався в лідери чемпіонату України. Кияни набрали 63 очки (28 матчів). Натомість "Кременчук" опустився на другу сходинку – 60 пунктів (26 поєдинків). На третьому місці йде херсонський "Дніпро" (58 очок, 25 матчів).