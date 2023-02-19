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"Сокол" уверенно переиграл "Кременчуг" и вернул лидерство в хоккейном первенстве Украины

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Киев, Воскресенье 19 февраля 2023 17:51
"Сокол" уверенно переиграл "Кременчуг" и вернул лидерство в хоккейном первенстве Украины Фото: "Сокол" взял реванш за недавнее поражение на выезде (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Победой столичного "Сокола" завершился центральный матч игрового дня чемпионата Украины по хоккею против "Кременчуга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Сокол" – "Кременчуг" – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: Благой, 19:49, Чердак, 21:00

Стартовый период был насыщен событиями, но первой шайбы пришлось подождать до последней минуты. Киевлянам удалось реализовать большинство 5 на 3 в затяжной атаке. Благой подхватил шайбу в центральной зоне перед воротами после серии рикошетов и метко бросил мимо Кучера.

На старте же второй 20-минутки "Сокол" удвоил собственное преимущество. Столичный гранд снова реализовал большинство. Бабинец и Качан подготовили момент для Чердака, который вовремя ворвался с левого края и замкнул дальнюю стойку.

Кременчужане имели достаточно игрового времени, чтобы отыграться и создали немало возможностей. На финальные две минуты гости даже выпустили шестого полевого. Впрочем, слаженная игра "соколят" в обороне и улыбка Фортуны позволила сохранить шатаут для Дьяченко.

Благодаря домашней победе "Сокол" вырвался в лидеры чемпионата Украины. Киевляне набрали 63 очка (28 матчей). "Кременчуг" опустился на вторую строчку – 60 пунктов (26 поединков). На третьем месте идет херсонский "Днепр" (58 очков, 25 матчей).

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Сокол Чемпионат Украины хоккей
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