"Сокол" уверенно переиграл "Кременчуг" и вернул лидерство в хоккейном первенстве Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Сокол" – "Кременчуг" – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: Благой, 19:49, Чердак, 21:00

Стартовый период был насыщен событиями, но первой шайбы пришлось подождать до последней минуты. Киевлянам удалось реализовать большинство 5 на 3 в затяжной атаке. Благой подхватил шайбу в центральной зоне перед воротами после серии рикошетов и метко бросил мимо Кучера.

На старте же второй 20-минутки "Сокол" удвоил собственное преимущество. Столичный гранд снова реализовал большинство. Бабинец и Качан подготовили момент для Чердака, который вовремя ворвался с левого края и замкнул дальнюю стойку.

Кременчужане имели достаточно игрового времени, чтобы отыграться и создали немало возможностей. На финальные две минуты гости даже выпустили шестого полевого. Впрочем, слаженная игра "соколят" в обороне и улыбка Фортуны позволила сохранить шатаут для Дьяченко.

Благодаря домашней победе "Сокол" вырвался в лидеры чемпионата Украины. Киевляне набрали 63 очка (28 матчей). "Кременчуг" опустился на вторую строчку – 60 пунктов (26 поединков). На третьем месте идет херсонский "Днепр" (58 очков, 25 матчей).