"Сокіл" розгромив "Дніпро" в півфінальній серії чемпіонату України з хокею

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, плей-офф, 1/2 фіналу, другий матч

"Дніпро" – "Сокіл" – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайби: Сидоренко, 32:55 – Качан, 20:42, Мазур, 38:50, Благий, 43:49, Сисак, 44:18

Як і напередодні, команди обережно відіграли стартовий період. Натомість у другій 20-хвилинці кияни повели вже на першій хвилині. Це Мазур від лівого краю віддав у зону перед воротами, звідки Качан у дотик переграв Захарченка.

До кінця періоду "Дніпро" та "Сокіл" ще встигли обмінятися шайбами. Спершу "щуки" зрівняли рахунок – Дьяченко зреагував на кидок Леснікова, але Сидоренко вчасно опинився на добиванні. У відповідь Мазур розкішно розібрався в метушні біля воріт херсонців і з-за воріт проштовхнув шайбу за лінію.

Ще двічі "соколята" забили в третій 20-хвилинці. У затяжній атаці киян у більшості Благий перед воротами підставив ключку під кидок Бондарєва. А згодом остаточний рахунок у матчі встановив Сисак, реалізувавши нагоду після передачі Бабинця в більшості.

Отже, "Сокіл" закріпив лідерство в серії (2:0). Уже наступна зустріч команд може стати останньою. Господарем третього матчу стане столичний колектив. У паралельній серії другого фіналіста визначать "Кременчук" і "Легіон".