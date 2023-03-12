ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Сокіл" перемогою над "Дніпром" розпочав півфінальну серію плей-офф хокейної першості

Новость на русском →
Калуш, Неділя 12 березня 2023 20:34
"Сокіл" перемогою над "Дніпром" розпочав півфінальну серію плей-офф хокейної першості Фото: "Соколята" повели в серії 1/2 фіналу (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Вольовою перемогою столичного "Сокола" завершився перший матч 1/2 фіналу плей-офф чемпіонату України з хокею проти херсонського "Дніпра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, плей-офф, 1/2 фіналу, перший матч

"Дніпро" – "Сокіл" – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайби: Кобильник, 22:39, Бородай, 34:21 – Горлушко, 29:43, Мазур, 29:56, Бабинець, 32:25

Розпочали півфінальну серію команди обережно, принаймні в стартовому періоді глядачі голів так і не побачили. Зате в другій 20-хвилинці розпочалася феєрія. Відкрили рахунок господарі – Бородай від правого борту віддав на Кобильника, який з лівої зони вкидання потужним верховим пострілом засмутив Дьяченка.

Кияни, однак, швидко оговталися і закинули двічі в середині періоду. Спершу "соколята" розіграли вихід 2 в 1, коли Бабинець вивів на позицію для кидка Горлушка, і той не схибив. А ледь не в наступній атаці столичний гранд реалізував більшість – Мазур перед воротами підправив кидок того ж Бабинця.

Ще за кілька хвилин найкращий бомбардир чемпіонату в історії до двох асистів додав гол. Цього разу шайба залетіла у ворота "щук" після добивання. Це Бабинець зреагував на сейв Захарченка після кидка Чердака. Щоправда, херсонці незабаром скоротили відставання. Це Бородай у більшості проштовхнув шайбу за лінію, оскільки воротар не встиг її зафіксувати.

Натомість третій період знову виявився безгольовим. "Дніпро" кинув усі сили, щоб відігратися, чимало атакував і навіть зняв голкіпера на користь шостого польового на останніх хвилинах. Проте, відігратися херсонці так і не зуміли. "Сокіл" повів у серії до трьох перемог.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сокол Чемпионат Украины хоккей
NEWS
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації