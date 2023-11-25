"Сокіл" програв дербі Києва та пропустив "Кепіталз" у лідери хокейної першості

"Київ Кепіталз" здобув вольову перемогу над столичним "Соколом" у регулярній першості та захопив лідерство в хокейному чемпіонаті України 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, регулярна першість

"Сокіл" – "Київ Кепіталз" – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Шайби: Ромащенко, 05:53, Полоницький, 12:15 – Черненко, 37:09, Панченко, 39:10, Берднікс, 56:51

Чинний чемпіон оформив швидкий гол. "Соколята" відкрили рахунок на початку першого періоду, коли Ромащенко на "п'ятаку" вдало підставив ключку під кидок Янішевського з дистанції. Згодом перевагу "Сокола" подвоїв Полоницький – оборонець зіграв на добиванні після кидка Захарова.

"Кепіталз" повернулися до гри в другій 20-хвилинці. Підопічні Вадима Шахрайчука оформили дві шайби впродовж трьох хвилин під завісу періоду. Спершу скористалися більшістю – Черненко з лівої зони вкидання потужним пострілом відквитав один гол. А далі Панченко підстеріг шанс на "п'ятаку".

Здавалося, що матч дійде до третього овертайму в трьох побаченнях команд. Та не цього разу. Розв'язка настала за кілька хвилин до фінальної сирени. У грі 4 на 3 вільний простір отримав Берднікс і потужним кидком під дальню стійку змусив капітулювати Дьяченка.

Завдяки перемозі "Кепіталз" обійшов "Сокіл" у турнірній таблиці. Тепер команда Шахрайчука набрав 29 очок. У чинного ж чемпіона залишилося 27 пунктів.