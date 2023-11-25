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"Сокол" проиграл дерби Киева и пропустил "Кэпиталз" в лидеры хоккейного первенства

Киев, Суббота 25 ноября 2023 20:37
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"Сокол" проиграл дерби Киева и пропустил "Кэпиталз" в лидеры хоккейного первенства Фото: "Кэпиталз" оформил победный камбек (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

"Киев Кэпиталз" одержал волевую победу над столичным "Соколом" в регулярном первенстве и завоевал лидерство в хоккейном чемпионате Украины 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Сокол" – "Киев Кэпиталз" – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: Ромащенко, 05:53, Полоницкий, 12:15 – Черненко, 37:09, Панченко, 39:10, Бердникс, 56:51

Действующий чемпион оформил быстрый гол. "Соколята" открыли счет в начале первого периода, когда Ромащенко на "пятаке" удачно подставил клюшку под бросок Янишевского с дистанции. Вскоре преимущество "Сокола" удвоил Полоницкий – защитник сыграл на добивании после броска Захарова.

"Кэпиталз" вернулись в игру во второй 20-минутке. Подопечные Вадима Шахрайчука оформили две шайбы в течение трех минут под занавес периода. Сначала воспользовались большинством – Черненко из левой зоны вбрасывания мощным выстрелом отквитал один гол. А дальше Панченко подстерег шанс на "пятаке".

Казалось, что матч дойдет до третьего овертайма в трех свиданиях команд. Но не в этот раз. Развязка наступила за несколько минут до финальной сирены. В игре 4 на 3 свободное пространство получило Бердникс и мощным броском под дальнюю штангу заставил капитулировать Дьяченко.

Благодаря победе "Кэпиталз" обошел "Сокол" в турнирной таблице. Теперь команда Шахрайчука набрала 29 очков. У действующего же чемпиона осталось 27 пунктов.

К слову, ранее "Сокол" получил техническое поражение за участие незаявленного хоккеиста.

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Сокол Чемпионат Украины хоккей
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