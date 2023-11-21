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Хокейний чемпіон України отримав технічну поразку за виграний матч: як це можливо

Київ, Вівторок 21 листопада 2023 17:49
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Хокейний чемпіон України отримав технічну поразку за виграний матч: як це можливо Фото: "Соколята" втратили заслужену перемогу над аутсайдером (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація хокею України присудила київському "Соколу" технічну поразку та штраф за недогляд адміністративного персоналу перед поєдинком регулярної першості проти "Харківських Берсерків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

Матч "Харківські Берсерки" – "Сокіл" відбувся 18 листопада у Вінниці. Столичний гранд здобув непросту перемогу над останньою командою чемпіонату (5:2).

Утім, замість трьох пунктів "соколята" нічого не додали в скарбничку турнірної таблиці чемпіонату України. "Сокіл" отримав технічну поразку -:+ за участь у поєдинку незаявленого хокеїста – Данила Римаря. Окрім того, кияни заплатять 20 тисяч гривень штрафу.

Тепер чемпіона України вніс вихованця клубної школи до заявки за правилами. Римар у сезоні 2021/22 став чемпіоном серед молодіжних команд. Минулий рік оборонець провів у складі словацького "Гаміково".

Несподівана поразка "Сокола" в кабінетах загострила боротьбу за лідерство в чемпіонаті України. Столичний гранд набрав 24 очки та лише на один пункт випереджає галасливих сусідів із "Київ Кепіталз". Третій – херсонський "Дніпро" (20 очок, матч у запасі).

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