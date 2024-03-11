UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Сокіл" переграв "Кепіталз" і став першим фіналістом хокейного чемпіонату України

Фото: "Сокіл" прагне втретє поспіль стати чемпіоном (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Столичний "Сокіл" учетверте переміг "Київ Кепіталз" і виграв півфінальну серію вітчизняної першості 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, плей-офф, 1/2 фіналу

"Сокіл" – "Київ Кепіталз" 3:2 (2:0, 1:1, 0:1); серія – 4:1

Шайби: Бородай, 03:22, Захаров, 08:26, 25:51 – Панченко, 22:51, Секірко, 45:54

 

"Соколята" відкрили рахунок на перших хвилинах. Це Бородай підхопив шайбу в центральній зоні та класно переграв голкіпера зі середньої дистанції. А за кілька хвилин Захаров подвоїв перевагу чинних чемпіонів, реалізувавши більшість в атаці другим темпом.

"Кепіталз" повернулися в гру на старті другого періоду. Голом у складі номінальних гостей відзначився Панченко, який з правої зони вкидання класно скористався передачею Черненка. Проте, "Сокіл" доволі оперативно відновив перевагу на дві шайби – Захаров прорвався лівим краєм і класно поклав "диск" під дальню стійку.

У третій 20-хвилинці команда Вадима Шахрайчука відчайдушно намагалася відігратися. На фінальні хвилини надію "Кепіталз" подарував Секірко, коли в більшості "прошив" Дьяченка кидком із лівої зони. Та "Сокіл" переможний рахунок зміг втримати.

Чергова перемога в серії дозволила підопічним Олега Шафаренка пробитися у фінал вітчизняної першості. Там суперником киян буде переможець протистояння "Кременчука" та херсонського "Дніпра". Наразі в серії до чотирьох перемог рахунок рівний (2:2).

До слова, раніше збірна України отримала суперників у фіналі відбору до Олімпіади-2026.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СоколЧемпионат УкраиныХокей