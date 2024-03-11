RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сокол" обыграл "Кэпиталз" и стал первым финалистом хоккейного чемпионата Украины

Фото: "Сокол" стремится в третий раз стать чемпионом (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Столичный "Сокол" в четвертый раз победил "Киев Кэпиталз" и выиграл полуфинальную серию отечественного первенства 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, плей-офф, 1/2 финала

"Сокол" – "Киев Кэпиталз" 3:2 (2:0, 1:1, 0:1); серия – 4:1

Шайбы: Бородай, 03:22, Захаров, 08:26, 25:51 – Панченко, 22:51, Секирко, 45:54

 

"Соколята" открыли счет на первых минутах. Это Бородай подхватил шайбу в центральной зоне и классно обыграл голкипера со средней дистанции. А через несколько минут Захаров удвоил преимущество действующих чемпионов, реализовав большинство в атаке вторым темпом.

"Кэпиталз" вернулись в игру на старте второго периода. Голом в составе номинальных гостей отличился Панченко, который из правой зоны вбрасывания классно воспользовался передачей Черненко. Однако "Сокол" довольно оперативно восстановил преимущество в две шайбы – Захаров прорвался левым краем и классно уложил "диск" под дальнюю штангу.

В третьей 20-минутке команда Вадима Шахрайчука отчаянно пыталась отыграться. На финальные минуты надежду "Кэпиталз" подарил Секирко, когда в большинстве "прошил" Дьяченко броском из левой зоны. Но "Сокол" победный счет смог удержать.

Очередная победа в серии позволила подопечным Олега Шафаренко пробиться в финал отечественного первенства. Там соперником киевлян будет победитель противостояния "Кременчуга" и херсонского "Днепра". Пока в серии до четырех побед счет равный (2:2).

К слову, ранее сборная Украины получила соперников в финале отбора к Олимпиаде-2026.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СоколЧемпионат УкраиныХоккей