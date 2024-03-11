"Сокіл" переграв "Кепіталз" і став першим фіналістом хокейного чемпіонату України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, плей-офф, 1/2 фіналу

"Сокіл" – "Київ Кепіталз" 3:2 (2:0, 1:1, 0:1); серія – 4:1

Шайби: Бородай, 03:22, Захаров, 08:26, 25:51 – Панченко, 22:51, Секірко, 45:54

"Соколята" відкрили рахунок на перших хвилинах. Це Бородай підхопив шайбу в центральній зоні та класно переграв голкіпера зі середньої дистанції. А за кілька хвилин Захаров подвоїв перевагу чинних чемпіонів, реалізувавши більшість в атаці другим темпом.

"Кепіталз" повернулися в гру на старті другого періоду. Голом у складі номінальних гостей відзначився Панченко, який з правої зони вкидання класно скористався передачею Черненка. Проте, "Сокіл" доволі оперативно відновив перевагу на дві шайби – Захаров прорвався лівим краєм і класно поклав "диск" під дальню стійку.

У третій 20-хвилинці команда Вадима Шахрайчука відчайдушно намагалася відігратися. На фінальні хвилини надію "Кепіталз" подарував Секірко, коли в більшості "прошив" Дьяченка кидком із лівої зони. Та "Сокіл" переможний рахунок зміг втримати.

Чергова перемога в серії дозволила підопічним Олега Шафаренка пробитися у фінал вітчизняної першості. Там суперником киян буде переможець протистояння "Кременчука" та херсонського "Дніпра". Наразі в серії до чотирьох перемог рахунок рівний (2:2).