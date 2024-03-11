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"Сокіл" переграв "Кепіталз" і став першим фіналістом хокейного чемпіонату України

Київ, Понеділок 11 березня 2024 20:45
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"Сокіл" переграв "Кепіталз" і став першим фіналістом хокейного чемпіонату України Фото: "Сокіл" прагне втретє поспіль стати чемпіоном (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Столичний "Сокіл" учетверте переміг "Київ Кепіталз" і виграв півфінальну серію вітчизняної першості 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, плей-офф, 1/2 фіналу

"Сокіл" – "Київ Кепіталз" 3:2 (2:0, 1:1, 0:1); серія – 4:1

Шайби: Бородай, 03:22, Захаров, 08:26, 25:51 – Панченко, 22:51, Секірко, 45:54

"Соколята" відкрили рахунок на перших хвилинах. Це Бородай підхопив шайбу в центральній зоні та класно переграв голкіпера зі середньої дистанції. А за кілька хвилин Захаров подвоїв перевагу чинних чемпіонів, реалізувавши більшість в атаці другим темпом.

"Кепіталз" повернулися в гру на старті другого періоду. Голом у складі номінальних гостей відзначився Панченко, який з правої зони вкидання класно скористався передачею Черненка. Проте, "Сокіл" доволі оперативно відновив перевагу на дві шайби – Захаров прорвався лівим краєм і класно поклав "диск" під дальню стійку.

У третій 20-хвилинці команда Вадима Шахрайчука відчайдушно намагалася відігратися. На фінальні хвилини надію "Кепіталз" подарував Секірко, коли в більшості "прошив" Дьяченка кидком із лівої зони. Та "Сокіл" переможний рахунок зміг втримати.

Чергова перемога в серії дозволила підопічним Олега Шафаренка пробитися у фінал вітчизняної першості. Там суперником киян буде переможець протистояння "Кременчука" та херсонського "Дніпра". Наразі в серії до чотирьох перемог рахунок рівний (2:2).

До слова, раніше збірна України отримала суперників у фіналі відбору до Олімпіади-2026.

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