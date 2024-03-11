"Сокол" обыграл "Кэпиталз" и стал первым финалистом хоккейного чемпионата Украины

Столичный "Сокол" в четвертый раз победил "Киев Кэпиталз" и выиграл полуфинальную серию отечественного первенства 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Украины, плей-офф, 1/2 финала

"Сокол" – "Киев Кэпиталз" 3:2 (2:0, 1:1, 0:1); серия – 4:1

Шайбы: Бородай, 03:22, Захаров, 08:26, 25:51 – Панченко, 22:51, Секирко, 45:54

"Соколята" открыли счет на первых минутах. Это Бородай подхватил шайбу в центральной зоне и классно обыграл голкипера со средней дистанции. А через несколько минут Захаров удвоил преимущество действующих чемпионов, реализовав большинство в атаке вторым темпом.

"Кэпиталз" вернулись в игру на старте второго периода. Голом в составе номинальных гостей отличился Панченко, который из правой зоны вбрасывания классно воспользовался передачей Черненко. Однако "Сокол" довольно оперативно восстановил преимущество в две шайбы – Захаров прорвался левым краем и классно уложил "диск" под дальнюю штангу.

В третьей 20-минутке команда Вадима Шахрайчука отчаянно пыталась отыграться. На финальные минуты надежду "Кэпиталз" подарил Секирко, когда в большинстве "прошил" Дьяченко броском из левой зоны. Но "Сокол" победный счет смог удержать.

Очередная победа в серии позволила подопечным Олега Шафаренко пробиться в финал отечественного первенства. Там соперником киевлян будет победитель противостояния "Кременчуга" и херсонского "Днепра". Пока в серии до четырех побед счет равный (2:2).