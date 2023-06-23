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"Сокіл" отримав перших суперників у Континентальному кубку

Фото: "Сокіл" із чемпіонським титулом 2022/23 (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація хокею із шайбою (ІІХФ) провела жеребкування перших трьох раундів Континентального кубка-2024. Київський "Сокіл" розпочне змагання з другого етапу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ.

Чемпіон України цьогоріч потрапив до групи D турніру. Квартет команд гратиме одноколовий груповий етап у столиці Сербії.

Суперниками "Сокола" стали белградська "Црвена Звезда" та угорський "Ференцварош". Третім опонентом буде переможець групи B першого раунду (литовський "Каунас Сіті", хорватський "Загреб", ісландський "Скаутафелаг Рейк'явікур" і естонський "Пантер").

"Сокіл" проведе три матчі в Белграді 13-15 жовтня. До третього раунду потрапить лише переможець квартету D. Наступний етап відбудеться в Кортіні Д'Ампеццо 17-19 листопада. Із цього раунду в боротьбу ввімкнуться італійський "Гафро", данський "Гернінг Блю Фокс" і польський "Катовіце".

Завершиться розіграш Континентального кубка-2024 Фіналом чотирьох. Вирішальні поєдинки турніру заплановані на 12-14 січня. Найвищим досягненням українських команд у другому за рангом єврокубку залишається тріумф "Донбасу" в сезоні 2012/13.

До слова, домашня арена "Дніпра" постраждала від чергового обстрілу Херсона військами РФ.

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Соколхоккей