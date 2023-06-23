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"Сокол" получил первых соперников в Континентальном кубке

Фото: "Сокол" с чемпионским титулом 2022/23 (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) провела жеребьевку первых трех раундов Континентального кубка-2024. Киевский "Сокол" начнет соревнования со второго этапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ИИХФ.

Чемпион Украины попал в группу D турнира. Квартет команд сыграет однокруговой групповой этап в столице Сербии.

Соперниками "Сокола" стали белградская "Црвена Звезда" и венгерский "Ференцварош". Третьим оппонентом будет победитель группы B первого раунда (литовский "Каунас Сити", хорватский "Загреб", исландский "Скаутафелаг Рейкьявикур" и эстонский "Пантер").

"Сокол" проведет три матча в Белграде 13-15 октября. В третий раунд попадет только победитель квартета D. Следующий этап состоится в Кортине Д'Ампеццо 17-19 ноября. С этого раунда в борьбу включятся итальянский "Гафро", датский "Гернинг Блю Фокс" и польский "Катовице".

Завершится розыгрыш Континентального кубка-2024 Финалом четырех. Решающие поединки турнира запланированы на 12-14 января. Самым высоким достижением украинских команд во втором по рангу еврокубке остается триумф "Донбасса" в сезоне 2012/13.

К слову, домашняя арена "Днепра" пострадала от очередного обстрела Херсона войсками РФ.

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Соколхоккей