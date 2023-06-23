"Сокол" получил первых соперников в Континентальном кубке

Чемпион Украины попал в группу D турнира. Квартет команд сыграет однокруговой групповой этап в столице Сербии.

Соперниками "Сокола" стали белградская "Црвена Звезда" и венгерский "Ференцварош". Третьим оппонентом будет победитель группы B первого раунда (литовский "Каунас Сити", хорватский "Загреб", исландский "Скаутафелаг Рейкьявикур" и эстонский "Пантер").

"Сокол" проведет три матча в Белграде 13-15 октября. В третий раунд попадет только победитель квартета D. Следующий этап состоится в Кортине Д'Ампеццо 17-19 ноября. С этого раунда в борьбу включятся итальянский "Гафро", датский "Гернинг Блю Фокс" и польский "Катовице".

Завершится розыгрыш Континентального кубка-2024 Финалом четырех. Решающие поединки турнира запланированы на 12-14 января. Самым высоким достижением украинских команд во втором по рангу еврокубке остается триумф "Донбасса" в сезоне 2012/13.