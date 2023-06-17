Російські окупанти атакували стадіон півфіналіста хокейного чемпіонату: фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ФХУ в Instagram .

Агресор напередодні пошкодив черговий об'єкт спортивної інфраструктури. Тепер від рук російських загарбників постраждала херсонська "Фаворит-Арена".

"Сьогодні в першій половині дня внаслідок чергового обстрілу російськими окупантами Херсону постраждала ігрова домівка хокейного "Дніпра" – "Фаворит-Арена", – йдеться в заяві федерації.

Льодовий стадіон у Херсоні почав функціонувати в 2009 році. Тоді ж сходження на всеукраїнський рівень розпочав місцева команда, яка кілька разів перероджувалася. У сезоні 2018/19 "Дніпро" став віце-чемпіоном України.

Як пройшов воєнний сезон чемпіонату України

У змаганнях стартували 6 команд. Спершу вони зіграли по 30 матчів регулярного чемпіонату, а потім квартет найкращих пройшов у плей-офф.

"Дніпро" домашні матчі сезону 2022/23 провів у Калуші. Місцевий льодовий стадіон "щуки" ділили з "Легіоном". Регулярну першість херсонці завершили на другій сходинці, відставши від "Кременчука" всього на два пункти.

"Дніпро" на стадії 1/2 фіналу програв серію столичному "Соколу" (0:3). Згодом кияни здолали "Кременчук" у фіналі (3:2 у серії).