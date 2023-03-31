"Сокіл" у другому овертаймі дотиснув "Кременчук" і став чемпіоном України з хокею

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, плей-офф, фінал, п'ятий матч

"Кременчук" – "Сокіл" – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: Бабинець, 96:18

До вирішального матчу серії команди підійшли з двома перемогами в активі. Зайвої інтриги поєдинку додавало те, що ні кременчукці, ні столичний колектив не мали переваги на виїзді чи вдома. І хоч п'ятий поєдинок мав відбутися на "Айсберзі", але там раніше "Кременчук" і "Сокіл" здобули по перемозі.

Передматчеві прогнози оглядачів справдилися. Вітчизняні гранди грали вкрай обережно, прекрасно усвідомлюючи ціну помилки. У цій ситуації головними героями протистояння стали воротарі. І голкіпер господарів Кучер, і страж воріт "соколят" Дьяченко творили справжні дива на лінії. Останній навіть не дав Середницькому реалізувати буліт.

Як наслідок, справа з нулями на табло дійшла до овертайму. Та й там забити виявилося непростим завданням. "Кременчук" і "Сокіл" зіграли додаткові 20 хвилин, а після паузи – розпочали другий овертайм. Усе йшло до того, що доведеться грати далі. Навіть диктор на льодовій арені сповістив, що матч у п'ятницю можуть не дограти...

І саме в цей момент "Сокіл" організував вирішальний випад. У контратаці киян ветеран Бабинець вивів на ударну позицію Чердака, та його кидок парирував Кучер. Але шайбу підхопив той же рекордсмен чемпіонату Бабинець і відправив уже в порожні ворота.

Цей чемпіонський титул став 14-м в історії "Сокола". Після відродження команди в 2020 році команда вдруге перемогла в хокейній першості. Щоправда, торік столичний колектив виборов золоті медалі в кабінетах, оскільки чемпіонат не дограли через повномасштабну війну РФ.