Сохранение войск США в Афганистане означало бы продолжение войны, - Белый дом

По ее словам, был спектр мнений, представленных президенту, его команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, как подтверждается сегодняшними показаниями Конгрессу.

"Было также ясно, и ясно Байдену, что это не будет долгосрочной рекомендацией - необходимость эскалации, увеличения численности войск США в Афганистане. Это бы также означало войну с движением "Талибан", потенциальные потери среди американских военнослужащих. И президент просто не был готов принимать такое решение. Он не считал, что это отвечает интересам американского народа, интересам наших войск. Еще было ясно то, что это не стало бы устойчивым, долгосрочным присутствием войск", - заявила она.

Псаки несколько раз признала, что Байдену передавался "спектр рекомендаций", касавшихся возможных дальнейших действий в Афганистане.

"Я не буду с этой трибуны излагать такие детали. Это частные разговоры, советы президенту США. В конечном счете, независимо от содержания советов, речь идет о его решении, он главнокомандующий, он президент, он решает, что отвечает национальным интересам. И он считает, что нам следует завершить войну в Афганистане", - сказала представитель Белого дома.