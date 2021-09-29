Збереження військ США в Афганістані означало б продовження війни, - Білий дім

За її словами, був спектр думок, представлених президенту, його команді, що займається питаннями національної безпеки, як підтверджується сьогоднішніми свідченнями Конгресу.

"Було також ясно, і ясно Байдену, що це не буде довгостроковою рекомендацією - необхідність ескалації, збільшення чисельності військ США в Афганістані. Це б також означало війну з рухом "Талібан", потенційні втрати серед американських військовослужбовців. І президент просто не був готовий приймати таке рішення. Він не вважав, що це відповідає інтересам американського народу, інтересам наших військ. Ще було ясно те, що це не стало б стійкою, довгостроковою присутністю військ", - заявила вона.

Псакі кілька разів визнала, що Байдену передавався "спектр рекомендацій", що стосувалися можливих подальших дій в Афганістані.

"Я не буду з цієї трибуни викладати такі деталі. Це приватні розмови, поради президенту США. Зрештою, незалежно від змісту рад, йдеться про його рішення, він Головнокомандувач, він президент, він вирішує, що відповідає національним інтересам. І він вважає, що нам слід завершити війну в Афганістані", - сказала представник Білого дому.