Сохранение табачной монополии добавит проблем власти накануне выборов, - эксперт

Попытка создания единого национального оператора табачного рынка является прямым признаком коррупции в Министерстве экономики, поскольку критерии отбора прописаны под конкретную компанию - "Тедис-Украина".

Об этом заявил экономический журналист Сергей Лямец на своей странице в Facebook.

По его словам, премьер-министр Денис Шмыгаль вернул проект распоряжения Кабмина "О реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" в Министерство экономики с пожеланием собрать мнение участников табачного рынка.

Лямец утверждает, что на момент подачи документа в правительство уже существовала экспертиза проекта со стороны Министерства юстиции.

Журналист также сообщил, что ФЛП, которые занимаются реализацией табачных изделий, подготовили коллективное обращение к президенту, в котором призвали Зеленского не допустить "закрепощение" отрасли табачным монополистом. Предприниматели утверждают, что единственный оператор на рынке табака "убъет тысячи рабочих мест и создаст условия для роста контрабанды".

По мнению Лямца, подобные обращения малого бизнеса - не самый лучший сигнал для власти накануне выборов в местные советы, поскольку раньше власть называла борьбу с монополизмом на табачном рынке одним из приоритетов.

Кроме того, отмечает эксперт, идея наделить компанию "Тедис" правами государственной монополии - противоречит Меморандуму правительства с табачниками, здравому смыслу и государственным интересам.

Напомним, народный депутат Украины от "Слуги народа" Людмила Буймистер заявила, что депутаты недовольны работой министра экономики Игоря Петрашко, поскольку тот не имеет плана выхода из кризиса и проводит непонятную кадровую политику.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко лоббировал интересы дистрибьютора табачных изделий - компании Tedis Ukraine. Он также не исключает, что после увольнения Петрашко откроют уголовные производства.