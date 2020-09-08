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В "Слуге народа" рассказали, почему недовольны работой министра Петрашко

Киев, Вторник 08 сентября 2020 18:31
В "Слуге народа" рассказали, почему недовольны работой министра Петрашко
Фото: Игорь Петрашко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Среди главных причин - отсутствие плана выхода из кризиса и странная кадровая политика

Депутаты недовольны работой министра экономики Игоря Петрашко, который не имеет плана выхода из кризиса и проводит непонятную кадровую политику.

Об этом заявила народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.

По словам депутата, министерство экономики не предпринимает действенных шагов для преодоления экономического кризиса, вызванного коронавирусом, и не имеет стратегии выхода из нее.

"Мы от министерства не видим какого-либо имеющегося плана выхода из кризиса, не видим попыток, действительно смелых шагов ни в одном направлении. Видим абсолютно непонятную кадровую политику, когда назначаются руководители государственных предприятий, и они даже не попадают на рабочее место", - сказала Буймистер.

Она также отметила, что депутаты имеют много вопросов к действиям министра экономики и не довольны его работой.

"Понимание системности проблем среди депутатского корпуса гораздо больше, чем на сегодня во главе министерства", - сказала Буймистер.

Напомним, на днях народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко лоббировал интересы дистрибьютора табачных изделий - компании Tedis Ukraine. Он также не исключает, что после освобождения Петрашко откроют уголовные производства.

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