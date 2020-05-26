Сохранение отношений с инвесторами ВИЭ поможет избежать энергетического влияния России, - эксперт

Сохранение долгосрочных отношений с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику позволит Украине развиваться дальше за счет внешних инвестиций, а также снизит энергетическое и политическое влияние России на государство.

Об этом говорится в статье Мартина Уэста, полковника армии США в отставке для The Washington Times, передает РБК-Украина.

Как отмечает автор, действие зеленого тарифа в Украине началась в 2010 году, но наиболее важным для государства он стал в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, увеличив количество военных, а также захватила территории, на которых Украина десятилетиями добывала уголь для собственных энергетических нужд. Осознавая необходимость стать энергетически-независимой и признавая важность возобновляемых источников энергии государство создало благоприятные условия для привлечения иностранных корпораций и украинского бизнеса в зеленую энергетику.

Уэст добавляет, что вопрос размера "зеленых" тарифов беспокоит президента и государство хочет аннулировать уже действующие инвестиционные соглашения с инвесторами.

"Поддерживая господина Зеленского в поисках путей надлежащего урегулирования, премьер-министр Денис Шмыгаль готовится решить проблему. Они сталкиваются с тремя проблемами", - считает он.

Первой проблемой автор называет надежду инвесторов, что правительство будет выполнять свои обещания перед инвесторами, которые решились рискнуть и вложить средства в "зеленую" энергетику Украины во времена нестабильности.

Второй проблемой, как отмечается в статье, является зависимость Украины от импорта энергоресурсов (уголь, ядерное топливо, нефтепродукты), в частности от агрессора – России. И эту проблему может решить только "зеленая" энергетика.

"Поставщики из РФ могут закрыть любой источник в любое время. Ископаемое топливо с Запада гораздо дороже. Потребность в возобновляемой энергии постоянно растет", - сообщает военный.

Последняя, третья проблема, по его мнению, это важность привлечения дальнейших инвестиций в экономику Украины в целом.

"Когда новые правительства отказываются от предварительных договоренностей, особенно задним числом, устанавливается плохой приоритет. Украина предлагает огромные возможности для транснациональных корпораций. Для роста и дальнейшей стабилизации страны господин Зеленский должен иметь постоянные международные инвестиции, которые будут поступать постоянно", - говорит автор.

По его словам, нет удачного времени для правительства, чтобы отказаться от письменных соглашений.

"Особенно это касается случаев, когда власть пытается доказать миру, что страной наконец руководят честные чиновники, которые стремятся привлечь иностранные инвестиции. То же самое и с "зеленым тарифом" в Украине", - подчеркивается в статье.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.

В начале мая послы стран, которые инвестировали в проекты по развитию альтернативной энергетики в Украине, заявили, что разочарованы возможным ретроспективным просмотром "зеленого" тарифа и призывают правительство этого не делать.

Как отметил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирования зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.

По мнению главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с зарубежными инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.