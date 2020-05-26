Збереження відносин з інвесторами ВДЕ допоможе уникнути енергетичного впливу Росії, - експерт

Збереження довгострокових відносин з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику дозволить Україні розвиватися далі коштом зовнішніх інвестицій, а також знизить енергетичну і політичний вплив Росії на державу.

Про це йдеться в статті Уеста Мартіна, полковник армії США у відставці для The Washington Times, передає РБК-Україна.

Як зазначає автор, дія зеленого тарифу в Україні розпочалася у 2010 році, але найбільш важливим для держави він став у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, збільшивши кількість військових, а також захопила території, на котрих Україна десятиліттями видобувала вугілля для власних енергетичних потреб. Усвідомлюючи необхідність стати енергетично-незалежною та визнаючи важливість відновлюваних джерел енергії держава створила сприятливі умови для залучення іноземних корпорацій та українського бізнесу в зелену енергетику.

Уест додає, що питання розміру "зелених" тарифів турбує президента і держава хоче анулювати вже діючі інвестиційні угоди з інвесторами.

"Підтримуючи пана Зеленського у пошуках шляхів належного врегулювання, прем'єр-міністр Денис Шмигаль готується вирішити проблему. Вони стикаються з трьома проблемами", - вважає він.

Першою проблемою автор називає сподівання інвесторів, що уряд буде виконувати свої обіцянки перед інвесторами, які наважилися ризикнути та вкласти кошти в "зелену" енергетику України в часи нестабільності.

Другою проблемою, як зазначається в статті, є залежність України від імпорту енергоресурсів (вугілля, ядерне паливо, нафтопродукти), зокрема від агресора – Росії. І цю проблему може вирішити лише "зелена" енергетика.

"Постачальники з РФ можуть закрити будь-яке джерело в будь-який час. Викопне паливо із Заходу набагато дорожче. Потреба у відновлюваній енергії постійно зростає", - повідомляє військовий.

Остання, третя проблема, на його думку, це важливість залучення подальших інвестицій в економіку України загалом.

"Коли нові уряди відмовляються від попередніх домовленостей, особливо заднім числом, встановлюється поганий пріоритет. Україна пропонує величезні можливості для транснаціональних корпорацій. Для зростання та подальшої стабілізації країни пан Зеленський повинен мати постійні міжнародні інвестиції, які будуть надходити постійно", - каже автор.

За його словами, немає вдалого часу для уряду, щоб відмовитися від письмових угод.

"Особливо це стосується випадків, коли влада намагається довести світові, що країною нарешті керують чесні чиновники, які прагнуть залучити іноземні інвестиції. Те ж саме і з "зеленим тарифом" в Україн", - підкреслюється в статті.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в "зелену" енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.

На початку травня посли країн, що інвестували у проекти з розвитку альтернативної енергетики в Україні, заявили, що розчаровані можливим ретроспективним переглядом "зеленого" тарифу та закликають уряд цього не робити.

Як зазначив власник компанії "Віндркрафт Україна", шведський інвестор Карл Стурен, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також інші фінансові установи зупинили фінансування зелених проектів в Україні до моменту підписання меморандуму.

На думку глави Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі, Україна повинна підписати меморандум із зарубіжними інвесторами в "зелену" енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше "викручування рук" призведе до судових позовів і втрати репутації держави.