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В Украине заработал перенос номера при смене оператора

Новости » Экономика    01.05.2019 - 09:24
В Украине заработал перенос номера при смене оператора
Фото: мобильная связь (Виталий Носач, РБК-Украина)

При звонке на перенесенный номер абоненты будут слышать голосовое предупреждение

Операторы мобильной связи с 1 мая 2019 года обязаны предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера (ППН) с кодом другого оператора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров, утвержденный НКРСИ еще в 2015 году.

Таким образом, абонент может сменить мобильного оператора с сохранением собственного абонентского номера. При осуществлении звонка на перенесенный номер абоненты будут слышать автоматическое голосовое сообщение.

Согласно порядку НКРСИ, абонент, желающий перенести номер, должен обратиться с заявлением к оператору-получателю. Услуга предоставляется абоненту за плату, размер которой устанавливает оператор-получатель.

Отметим, крупнейшие мобильные операторы уже готовы к запуску услуги переноса абонентского номера с 1 мая.

Напомним, по данным Госстата, услуги связи в Украине в 2018 году подорожали на 15,1%, что в полтора раза выше, чем инфляция в целом (9,8%).

Как сообщало РБК-Украина, потребителям в Украине за 2018 оказано услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 72,6 млрд грн, в т.ч. услуг мобильной связи на 38,5 млрд грн.

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