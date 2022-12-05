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Сьогоднішні удари РФ по Україні – це нагадування про жорстокість Путіна, - Білий дім

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Вашингтон, Понеділок 05 грудня 2022 19:53
Сьогоднішні удари РФ по Україні – це нагадування про жорстокість Путіна, - Білий дім Фото: у Білому домі заявили, що ракетні удари РФ – це нагадування про жорстокість Путіна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогоднішні російські удари по Україні є нагадуванням про жорстокість президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gurdian.

"Останні ракетні удари з боку Росії – це чергове нагадування світові про жорстокість президента Росії Путіна", - наголосив Кірбі.

За його словами, обмеження цін на російську нафту не повинно вплинути на довгостроковий вплив на світові ціни на енергоносії.

Раніше повідомлялося, що українські сили в ході російської ракетної атаки 5 груднязбили близько 60 із понад 70 ракет.

Також нагадаємо, що ракети потрапили до енергетичних об'єктів у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.

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