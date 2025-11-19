НАБУ: слідчі дії 19 листопада не стосуються діяльності "Нафтогазу"
Національне антикорупційне бюро наголошує, що слідчі дії 19-го листопада не мають жодного відношення до діяльності групи компаній "Нафтогаз".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення НАБУ.
Як повідомляє бюро, слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства. При цьому жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли.
"Ці заходи не стосуються діяльності Нафтогазу", - заявили в НАБУ.
За офіційним повідомленням компанії, в приміщенні "Нафтогазу" не проводилося жодних слідчих дій.
Що відомо про обшуки НАБУ
Нагадаємо, раніше сьогодні деякі ЗМІ з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка розповсюдили інформацію про обшуки в "Нафтогазі", яка не відповідає дійсності.
Зі свого боку у компанії "Нафтогаз" спростували інформацію про нібито обшуки в їхніх офісах. Водночас там наголосили, що Група "Нафтогаз" максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів, і це стосується всіх без винятку працівників компанії.