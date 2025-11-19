НАБУ: слідчі дії 19 листопада не стосуються діяльності "Нафтогазу"

Національне антикорупційне бюро наголошує, що слідчі дії 19-го листопада не мають жодного відношення до діяльності групи компаній "Нафтогаз".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення НАБУ.

Як повідомляє бюро, слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства. При цьому жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли.

"Ці заходи не стосуються діяльності Нафтогазу", - заявили в НАБУ.

За офіційним повідомленням компанії, в приміщенні "Нафтогазу" не проводилося жодних слідчих дій.