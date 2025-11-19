ua en ru
Головна » Новини » Політика

НАБУ: слідчі дії 19 листопада не стосуються діяльності "Нафтогазу"

Середа 19 листопада 2025 15:22

НАБУ: слідчі дії 19 листопада не стосуються діяльності "Нафтогазу" Фото: обшуки НАБУ 19 листопада не стосуються діяльності Нафтогазу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Національне антикорупційне бюро наголошує, що слідчі дії 19-го листопада не мають жодного відношення до діяльності групи компаній "Нафтогаз".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення НАБУ.

Як повідомляє бюро, слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства. При цьому жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли.

"Ці заходи не стосуються діяльності Нафтогазу", - заявили в НАБУ.

За офіційним повідомленням компанії, в приміщенні "Нафтогазу" не проводилося жодних слідчих дій.

Що відомо про обшуки НАБУ

Нагадаємо, раніше сьогодні деякі ЗМІ з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка розповсюдили інформацію про обшуки в "Нафтогазі", яка не відповідає дійсності.

Зі свого боку у компанії "Нафтогаз" спростували інформацію про нібито обшуки в їхніх офісах. Водночас там наголосили, що Група "Нафтогаз" максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів, і це стосується всіх без винятку працівників компанії.

