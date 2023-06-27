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Сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових та заявив, що сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Facebook.

Зеленський побував на передових позиціях Збройних сил України в Донецькій та Запорізькій області. Вручив воїнам державні нагороди та відзначив просування вперед.

"Дякую всім, хто зараз у бою заради України, хто готується до бою, хто на бойових завданнях, на бойових постах. Усі, хто відновлюється після поранень, усі, хто тренує наших воїнів! Дякую вам! Пишаюся вами всіма! Слава вам, наші герої! І вічна та світла памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну, кожному і кожній!", - зазначив президент.

Контрнаступ України

Збройні сили України ведуть активні бойові дії на всіх ділянках фронту. За останніх два тижні українські воїни зуміли звільнити від ворога вісім населених пунктів на південно-східному напрямку.

26 червня, у Міністерстві оборони підтвердили, що українські військові змогли звільнити ще одне село - Рівнопіль Донецької області. Загалом наші воїни змогли за місяць звільнити вже 130 квадратних кілометрів території.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російську армію непоправно деморалізує втрата територій і окупанти можуть припинити виконувати накази свого командування.

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Володимир ЗеленськийКонтрнаступ ЗСУ