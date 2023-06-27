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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сегодня по всем направлениям у наших воинов было продвижение вперед, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных и заявил, что сегодня по всем направлениям у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Facebook.

Зеленский побывал на передовых позициях Вооруженных сил Украины в Донецкой и Запорожской области. Вручил воинам государственные награды и отметил продвижение вперед.

"Спасибо всем, кто сейчас в бою ради Украины, кто готовится к бою, кто на боевых задачах, на боевых постах. Все, кто восстанавливается после ранений, все, кто тренирует наших воинов! Спасибо вам! Горжусь вами всеми! Слава вам, наши герои! И вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину, каждому и каждой!", - отметил президент.

Контрнаступление Украины

Вооруженные силы Украины ведут активные боевые действия на всех участках фронта. За последние две недели украинские воины сумели освободить от врага восемь населенных пунктов на юго-восточном направлении.

26 июня, в Министерстве обороны подтвердили, что украинские военные смогли освободить еще одно село - Ровнополь Донецкой области. В общей сложности наши воины смогли за месяц освободить уже 130 квадратных километров территории.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российскую армию непоправимо деморализует потеря территорий и оккупанты могут прекратить выполнять приказы своего командования.

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Владимир ЗеленскийКонтрнаступление ВСУ