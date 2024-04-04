В Києві сьогодні відкриється ще один вхід до метро "Хрещатик": графік роботи

Закриття метро у Києві

8 грудня 2023 року на час ремонту перегінного тунелю закрили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві. Обмеження продовжаться протягом пів року. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з 9 грудня.

Раніше РБК-Україна писало, як дістатись альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків".

Ми також повідомляли, що в лютому на вхід зачинили одразу три столичні станції метро. Причиною стало падіння людини на колії.

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