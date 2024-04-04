RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве сегодня откроется еще один вход в метро "Крещатик": график работы

Фото: возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Архитектора Городецкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Открытие входа от ул. Архитектора Городецкого состоится сегодня, 4 апреля в 17:00.

Вестибюль будет работать для перевозок пассажиров с 05:40 до 22:35.

Напомним, что выход к ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35, в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни - с 05:37 до 22:33.

"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все вестибюли", - отметили в КГГА.

 

Закрытие метро в Киеве

8 декабря 2023 на время ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве. Ограничения продлятся в течение полугода. Первоначально планировалось, что эти станции подземки перестанут работать с 9 декабря.

Ранее РБК-Украина писала, как добраться альтернативными способами к "Лыбидской" из "Теремков".

Мы также сообщали, что в феврале на вход закрыли сразу три столичных станции метро. Причиной стало падение человека на путях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хрещатик Метро