В Киеве сегодня откроется еще один вход в метро "Крещатик": график работы

Открытие входа от ул. Архитектора Городецкого состоится сегодня, 4 апреля в 17:00.

Вестибюль будет работать для перевозок пассажиров с 05:40 до 22:35.

Напомним, что выход к ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35, в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни - с 05:37 до 22:33.

"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все вестибюли", - отметили в КГГА.