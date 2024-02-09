"Хрещатик" у списку. У Києві обмежили рух поїздів метро, у чому причина

В Києві на вхід зачинили одразу три станції метро 9 лютого. Причиною стало падіння людини на колії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна" та між станціями "Арсенальна" – "Лісова", - йдеься в повідомленні.

Які станції зачинені?

Як зазначили в КМДА, на станції "Театральна" пасажир потрапив на колії.

"Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід. На місце події прямують відповідні служби", - додають в адміністрації.

Як зазначили у відомстві, про зміни та відновлення руху поїздів повідомимо додатково.

Оновлено. За даними на зараз, рух поїздів "червоною" лінією метро відновлено у звичайному режимі.

Закриття метро у Києві

8 грудня 2023 року на час ремонту перегінного тунелю закрили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві. Обмеження продовжаться протягом півроку. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з 9 грудня. Раніше РБК-Україна писало, як дістатись альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків".