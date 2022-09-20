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Сьогодні вдень окупанти знову обстріляли Слов'янськ: відео наслідків

Фото: РФ обстріляла Слов'янськ Донецької області 20 вересня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 20 вересня, російські окупанти обстріляли знову Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Слов'янська Вадима Ляха.

"На жаль, у Слов'янську знову неспокійно.Вдень під обстріл потрапила територія меблевого цеху на вул. Геологічній", - розповів він.

За словами Ляха, місто атакували імовірно, з С-300.

"На щастя обійшлося без постраждалих", - додав очільник міста.

Як повідомлялося, 17 вересня окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС. Ушкоджено обладнання на території станції.

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Донецька область