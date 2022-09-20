Сегодня днем оккупанты снова обстреляли Славянск: видео последствий

Во вторник, 20 сентября, российские оккупанты снова обстреляли Славянск Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Славянска Вадима Ляха.
"К сожалению, в Славянске снова неспокойно. Днем под обстрел попала территория мебельного цеха на ул. Геологической", - рассказал он.
По словам Ляха, город атаковали предположительно из С-300.
"К счастью обошлось без пострадавших", - добавил глава города.
Как сообщалось, 17 сентября, оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС. Повреждено оборудование на территории станции.
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