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Сьогодні в Україні град та шквали. Які регіони негода обійде

Фото: якою буде погода в Україні 10 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 10 червня, в Україні майже повсюдно будуть дощі, в Києві навіть ймовірні град та шквали. Максимально температура підніметься до 30° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність. Короткочасні дощі, вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, грози. Вдень в окремих районах, град та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями значні дощі. У південно-східних та Харківській областях - без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вдень 25-30°, на півдні та сході країни до 33°; в західних областях вдень 22-27°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 25-30°; у Києві вдень 26-28°.

Крім того, синоптики попереджають, що 10 червня в регіоні можливі гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні 10 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні на довгу перспективу

Стабільне підвищення середньої температури повітря планети призводить до зміни тривалості сезонів. Літній період стає довшим, а зима коротшою і з менш суворою погодою.

Експерти заявляють, що подібні зміни відбуватимуться й надалі. Докладніше - у матеріалі.

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