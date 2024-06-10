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Сегодня в Украине град и шквалы. Какие регионы ненастье обойдет

Фото: какой будет погода в Украине 10 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 10 июня, в Украине почти повсеместно пройдут дожди, в Киеве даже вероятны град и шквалы. Максимально температура поднимется до 30° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме юго-востока и востока, грозы. Днем в отдельных районах, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами сильные дожди. В юго-восточных и Харьковской областях - без осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура днем ​​25-30°, на юге и востоке страны до 33°; в западных областях днем ​​22-27°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, днем ​​местами по области град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура по области днем ​​25-30°; в Киеве днем ​​26-28 °.

Кроме того, синоптики предупреждают, что 10 июня в регионе возможны гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине на 10 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине на долгую перспективу

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