UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сьогодні в Україні без дощів та снігу. Синоптик розповіла, коли чекати на опади

Фото: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні в Україні - без опадів. В Києві - ожеледиця. А збільшення дощів та снігу в Україні варто очікувати вже з наступного понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

Погода в Україні

"Сьогодні повсюди без опадів. Вдень передбачається -2...+3", - розповіла вона.

Погода в Києві

За словами Діденко, у столиці також буде сухо, вдень 0,-2 градуси.

"Місцями ожеледиця", - попередила вона.

За даними синоптика, збільшення кількості опадів передбачається в Україні вже з наступного понеділка.

Як повідомлялося, найпівнічніше місто Китаю Мохе побило рекорд мінімальної температури в історії країни з 1969 року - мінус 53 градуси Цельсія.

Крім цього, гігантський айсберг розміром з Лондон відколовся від шельфу Бранта в Антарктиді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день