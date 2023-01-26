Сьогодні в Україні без дощів та снігу. Синоптик розповіла, коли чекати на опади

Сьогодні в Україні - без опадів. В Києві - ожеледиця. А збільшення дощів та снігу в Україні варто очікувати вже з наступного понеділка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.
Погода в Україні
"Сьогодні повсюди без опадів. Вдень передбачається -2...+3", - розповіла вона.
Погода в Києві
За словами Діденко, у столиці також буде сухо, вдень 0,-2 градуси.
"Місцями ожеледиця", - попередила вона.
За даними синоптика, збільшення кількості опадів передбачається в Україні вже з наступного понеділка.
Як повідомлялося, найпівнічніше місто Китаю Мохе побило рекорд мінімальної температури в історії країни з 1969 року - мінус 53 градуси Цельсія.
Крім цього, гігантський айсберг розміром з Лондон відколовся від шельфу Бранта в Антарктиді.
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