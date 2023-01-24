Китай побив рекорд наднизької температури в історії країни

Найпівнічніше місто Китаю Мохе побило рекорд мінімальної температури в історії країни з 1969 року - мінус 53 градуси Цельсія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Рекорд було встановлено на метеостанції у селищі Амур міського повіту Мохе провінції Хейлунцзян. Це найнижча температура, колись зафіксована китайською метеорологічною системою.

Мохе часто називають "арктичним містом Китаю". Зима тут починається на початку - середині жовтня і триває до кінця квітня, а середня температура може триматися нижче нуля до восьми місяців на рік.

CNN нагадує, що у 2018 році у цьому регіоні стався рідкісний "крижаний туман" - погодне явище, яке трапляється лише в екстремально холодному кліматі, коли краплі води в повітрі залишаються в рідкому вигляді. Це спонукало місцеву владу оголосити перше в історії міста червоне попередження про холодну погоду.

Наразі в Мохе місцеві метеорологи кажуть, що різке похолодання триватиме протягом тижня. Також очікується ожеледиця.

Видання констатує, що зміна клімату погіршила частоту та інтенсивність екстремальних погодних явищ. Буквально кілька місяців тому Китай пережив найсильнішу хвилю спеки з 1961 року, що спричинило масові відключення електроенергії та навіть зниження рівня річок до посухи. Надзвичайна спека тривала понад 70 днів, і її вплив було відчутно на всій території країни.